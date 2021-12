CAN 2021 : conservation du ballon et finition au menu des Lions

Les choses sérieuses ont commencé au Complexe de Mundi de Yaoundé. Les Lions indomptables ont eu leur première séance d’entraînement en vue de la CAN 2021 ce mercredi. Pour cette première, 20 joueurs se sont retrouvés autour du sélectionneur national Antonio Conceicao et son staff technique pour « deux heures de travail axé sur la remise en forme, la finition devant les buts et la conservation du ballon », indique une note du Team press de l’équipe.

« Mais avant l’ entraînement proprement dit, le coach a invité ses joueurs à saisir la chance historique que représenterait pour eux dans cette compétition, la victoire finale au soir du 06 février à Yaoundé », a expliqué Serge Guiffo.