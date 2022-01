CAN 2021 : conquérant, le Cameroun file en demi-finale

Dans une ambiance indescriptible dans l’antre de 50 000 places du Complexe de Japoma à Douala, les Lions Indomptables ont mis fin au parcours de la Gambie dans cette CAN 2021. Malgré des Scorpions repliés dans leur camp, les hommes d’Antonio Conceiçao se sont ouvert la porte des demi-finale de la compétition grâce à un doublé de Karl Toko Ekambi (2-0) qui a porté à 5, son total de buts.

Chauffés à blancs par le public du stade de Japoma, les Lions confisquent la balle et asphyxient les Scorpions dès l’entame. Problème : les Gambiens ont installé un véritable mur dans leur défense. Toutes tentatives camerounaises sont donc vouées à l’échec, à l’image de la somptueuse Madjer tentée par Vincent Aboubakar au premier quart d’heure.

Passé ce premier frisson, les Camerounais vont lancer la machine à faire feu. Toko Ekambi est le premier à s’y mettre. La frappe du Lyonnais est contrée par la défense (23e). Nouhou Tolo a plus de chance ensuite, mais sa balle file dans les bras du gardien (25e). Faï Collins est tout proche de réussir, mais sa lourde frappe à plus de 20 mètres passe juste à côté des filets (29e). Vincent Aboubakar croyait alors faire la différence. Hélas ! Sa tentative flirte avec le poteau (32e). Le capitaine des Lions remet ça d’une puissance tête contrée de justesse par la poitrine du portier gambien (35e).

Toko illumine Japoma

Incisifs, les Lions reviennent de la pause avec plus de détermination. Et d’efficacité dans les 20 derniers mètres. Sur la preuve occasion de cette deuxième période, Faï Collins trouve la tête d’un Karl Toko Ekambi sans pitié pour Gaye (1-0, 50e). Sept minutes plus tard, nouveau scénario et nouveau but du Lyonnais sur un caviar de Martin Hongla (2-0, 57e).

Menés, les Scorpions étaient obligés d’ouvrir le jeu et de se projeter vers l’avant. Une aubaine pour les Camerounais qui en profitent pour acculer leurs adversaires. Et Vincent Aboubakar est proche d’inscrire le 3e but de la partie, mais sa balle frôle le poteau (73e). Njie Clinton, tout juste rentré en jeu, manquait ensuite l’occasion d’inscrire son premier but du tournoi, sur une longue passe d’André Onana (86e). heureusement pour lui, l’objectif était déjà atteint pour les Lions qui affronteront le vainqueur du match Egypte – Maroc, en demi-finale.