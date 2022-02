CAN 2021 : Cameroun, une petite finale au goût amer

A défaut de briguer un sixième titre continental, les Lions indomptables vont devoir se contenter de la rencontre pour la troisième place, ce soir, au stade Ahmadou Ahidjo. Le pays hôte de la CAN 2021 affronte le Burkina Faso. Un remake du match d’ouverture de cette compétition, remporté par le Cameroun le 9 janvier (2-1) après 2 penalties transformés par Vincent Aboubakar.

Pour l’honneur, pour leur public et pour ne pas terminer cette CAN à domicile sur un nouveau raté comme en 1972, les Camerounais veulent au moins prendre cette troisième place. Les esprits ont toutefois du mal à se tourner vers ce rendez-vous. Avant de prendre congé, Onana a transmis un dernier message à la presse de son pays : qu’elle épargne les jeunes joueurs de ses critiques et qu’elle ne « tape » que sur lui-même, Vincent Aboubakar ou les cadres.

Les Burkinabè, eux, n’ont pas la même pression. Vice-champions d’Afrique en 2013, troisièmes en 2017, les Etalons visent clairement le podium. « En tant que capitaine, je dois remobiliser les uns et les autres. On est ici pour un objectif : repartir au Burkina avec la troisième place. Elle fera beaucoup de bien au pays qui traverse un moment difficile », a déclaré Bertrand Traoré.