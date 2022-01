CAN 2021 : Cameroun, quel adversaire en huitièmes ?

Suffisant pour terminer en tête du groupe A puisque dans le même temps, le Burkina Faso (autre qualifié) a partagé les points avec une Éthiopie éliminée (1-1).

Ghana, Algérie, Côte d’Ivoire

Mais le Cameroun ne connaît pas encore son adversaire du prochain tour. Théoriquement, le pays organisateur de la compétition va affronter le meilleur troisième entre les troisièmes des groupes C, D et E. Dans le groupe C, le Ghana, troisième avec un point affronte les Comores ce soir. Les Black Stars ont une chance de passer à 4 points, et pour cela ils devront marquer beaucoup de buts et croiser les doigts pour une défaite du Gabon (4 points) face au Maroc (6 points). Le meilleur troisième pourrait sortir de ce groupe, contrairement à la poule D où la Guinée Bissau, troisième avec un point affronte le leader Nigeria (6 points) mercredi. Les Super Eagles, vainqueurs de l’Egypte (3 points) et du Soudan (1 point) ont l’ambition de terminer premiers et de rester dans la ville de Garoua.

S’il est un groupe où tout est encore jouable, c’est le groupe E. Les quatre équipes ont encore un espoir : la Sierra Leone (2 points) affronte la Guinée Equatoriale (3 points), tandis que la Côte d’Ivoire (4 points) sera face à l’Algérie (1 point) jeudi. C’est de ce groupe que pourrait facilement sortir le prochain adversaire du Cameroun. A condition que l’Algérie et la Guinée Equatoriale remportent leurs matchs respectifs. Notons que le meilleur troisième de ces trois poules sera retenu suivant l’une des quatre conditions suivantes : plus grand nombre de points obtenus ; meilleure différence de buts ; plus grand nombre de buts marqués ; tirage au sort par la Commission d’organisation de la CAF.