CAN 2021 – Sénégal : Aliou Cissé envoie un message au Burkina Faso

« Nous avons bien préparé cette confrontation même si c’est vrai qu’on n’a pas eu beaucoup de temps. On a plus misé sur la récupération que le travail de fond. Maintenant, le Burkina, c’est une très belle équipe qu’on connaît. Nous nous sommes rencontrés lors des éliminatoires de la Coupe du Monde en 2018 et si je me rappelle bien, c’était deux matches vraiment âprement disputés. D’ailleurs, on a fait 0-0 à domicile et puis 2-2 au Burkina mais entre-temps, l’équipe a changé.

Il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est très prometteuse, qui est en train de montrer de très bonnes choses. Si cette génération est là, c’est parce qu’il y a du travail qui est fait. Nous nous attendons à un match difficile mais nous sommes prêts. Je ne pense pas échec. Là où je suis aujourd’hui, je pense plutôt à tout faire pour passer ce cap des demi-finales », a déclaré le sélectionneur sénégalais.