CAN 2021 : Burkina Faso - Gabon, les Étalons n’auraient pas dû

Vingt-quatre heures après, c’est le décollage effectif et le test positif des deux stars à l’entrée du Cameroun. Comme si cela n’était pas assez, la sélection refuse l’hôtel offert et payé par la Confédération Africaine de Football. Eh non ce n’est pas fini. Après deux matchs sans défaite, c’est bien les deux mêmes stars qui s’offrent en spectacle et sont officiellement retournés dans leur club.

Mais le Gabon séduit sur le terrain et obtient une qualification qui ne souffre d’aucune contestation. Cependant, le sort a voulu que Les Panthères, dès ce dimanche, lavent l’affront que leur ont fait les Étalons du Burkina Faso.

Un Gabon revanchard !

Étrillé par son adversaire en amical à Dubaï 0-3 en début janvier en amical, le Gabon aura certainement une envie de revanche pour ce 8e de finale. Après plusieurs déboires traversés depuis le 6 janvier, les Panthères ont réussi de fort belle manière à ramener la confiance en se qualifiant pour les 8es de finales, terminant invaincu sur l’ensemble de ses trois matchs de la phase de poules avec une victoire et deux matchs nuls.

Absent à la dernière édition en Egypte, le Gabon peut déjà se satisfaire d’avoir réussi sa CAN, lui qui n’était véritablement pas attendu à ce niveau de la compétition. Bien que privé d’Aubameyang et Émeri, les hommes de Patrick Neveu peuvent compter outre un collectif bien en place, sur ses attaquants Denis Bouanga et Jim Allevinah (homme du match Maroc-Gabon), et de son nouveau capitaine Ecuele Manga, très costaud défensivement depuis le début de la compétition.

Ce qu’ils ont dit

Patrice Neveu (entraîneur, Gabon)

On avait rencontré moult problèmes ,on gérait les problèmes,on faisait face. On est conscient de l’importance de la rencontre.On avait perdu notre dernier match contre le Burkina. On a tiré des conclusions, on sait que le Burkina a une équipe complète.

J’ai mes certitudes par rapport aux orientations du jeu, on a des joueurs qui s’adaptent aux systèmes de jeu. On a réussi à reconquérir notre public,notre peuple , nous voulons plus que çà, on peut qu’on peut passer cette étape. Il ne suffit pas de produire du jeu, dominer ,il faut mentalement gagner,transformer les occasions. Le groupe est très à l’écoute, les joueurs sont concentrés, on sera plus physiquement et mentallement demain.

Alex Mouketou- Moussounda (milieu de terrain, Gabon)

On donnera le meilleur pour gagner le match,on a beaucoup de problèmes en interne que le coach a su bien gérer. On est animé par l’esprit de conquête, rendre fier notre public, notre pays. C’est une fierté pour moi de défendre les couleurs de ma patrie. Chaque joueur doit donner le maximum pour rendre l’équipe meilleure.

On joue demain face au Burkina pour gagner, on veut gagner.