CAN 2021 : Burkina Faso - Gabon, ça se passe par ici (Coup d’envoi à 17:00)

Si les deux équipes se sont déjà rencontrées en phase de poule en 2015 (victoire du Gabon 2-0) et en 2017 (1-1), ce sera une première de se retrouver au second tour. Et pour cette première affiche des huitièmes, l’on pourrait être tenté de voir le Gabon favoris face au Burkina Faso, au regard de l’historique de leur confrontation, 10 au total depuis 2010, 4 victoires côté gabonais contre 2 seulement côté burkinabé, pour 4 matchs nuls. Mais attention, cette phase à élimination directe pourrait nous réserver bien des surprises.

C’est donc une affiche intéressante qui va donner le ton de ces huitièmes de finale entre Panthères du Gabon et Étalons du Burkina Faso, deux équipes qui auront à cœur de prouver leur forme retrouvée, et tenter d’écrire leur histoire dans les annales de la Coupe d’Afrique des Nations. Le rendez vous est donc pris pour ce dimanche à 17h00 au stade omnisports de Limbé.

