CAN 2021 : Bousculé par une Tunisie intenable, le Nigéria plie bagage

Les Super Eagles, les pieds dans du béton

Le sélectionneur par intérim du Nigéria, fort de son statut de meilleur coach du premier tour, n’avait aucune idée du défi auquel son groupe allait être soumis. Avec son leur faute du premier tour, 3 victoires en 3 rencontres, les Super Eagles se disaient que cela devait aller de soi.

Les Aigles de Carthage ne l’ont pas eu facile, et sur le plan du terrain, et sur le plan sanitaire. Plusieurs joueurs et membres de leur délégation avaient testé positif et n’ont pas pris part à la rencontre. Mais les Tunisiens s’étaient bien préparés et avaient un plan de match bien précis. Ce plan a été observé à la lettre par les joueurs et se sont totalement impliqués dans tous les sens du terme.

Leur solide performance lors de la première mi-temps a cimenté leurs certitudes. Après avoir fait le dos rond et contenu les assauts du Nigéria dans les premières minutes, ils se sont imposés physiquement, à la surprise générale.

En deuxième mi-temps, très rapidement, Youssef Msakni ouvre le score d’une frappe puissante des 35 mètres. On jouait la 47e minute.

Les Nigérians se remettent au travail. La Tunisie avait mis en place un système qui bloque totalement les ailiers Nigérians qui sont solides en percussion. Ni Moses, ni Chukwese, ni Iheanacho, ne trouve de solution. Sans solution, le sélectionneur tente quelques coups de poker. Mais le sort s’acharne sur le Nigéria et la réussite les fuit.

Seulement cinq minutes après son entrée en jeu, Iwobi écope d’un carton rouge après une semelle appuyée sur la cheville d’un milieu de terrain adverse. Le Nigeria n’a pas de choix, et continue de pousser. Les Super Eagles se sont à plusieurs fois rapprochés de l’égalisation, mais la réussite n’était pas de leur côté.

La Tunisie sort le Nigéria. C’est une énorme surprise.