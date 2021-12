CAN 2021 : bonne nouvelle pour Choupo-Moting

Testé positif au Covid-19 à la mi-novembre, Eric-Maxim Choupo-Moting est sorti de son isolement. L’attaquant international camerounais va mieux. Et il l’a démontré en reprenant le chemin des entrainements. Une bonne nouvelle pour le Lion indomptable, bien parti pour remplir la condition fixée par son club, en vue de sa participation à la CAN 2021.

« Une décision sera prise quant à sa participation en fonction de sa forme physique. S’il est en forme nous sommes obligés de le laisser partir. La Coupe d’Afrique aura lieu dans son pays d’origine, donc je comprends qu’il aimerait y participer. D’un point de vue médical, c’est discutable, il va falloir peser le pour et le contre », avait déclaré l’entraîneur du Bayern Munich il y a quelques jours.

Eric Maxim Choupo-Moting is back training on the pitch for the first time since recovering from Covid pic.twitter.com/pa2yIV1Qz6

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 21, 2021