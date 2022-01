CAN 2021 : Andre Ayew charge le Gabon

Alors qu’ils avaient sorti le ballon en touche en raison d’un joueur qui était resté au sol, Andre Ayew et ses coéquipiers s’attendaient en effet à voir les Gabonais leur rendre la balle. Mais les Panthères ont plutôt joué la carte offensive et ont pu égaliser (1-1) grâce Jim Allevinah à la 88e. Un manque de fairplay qui a eu le don de dégoutter le capitaine des Black Stars, buteur et « Homme du match » vendredi à l’Omnisport de Yaoundé.

« C’est le football, je pense que le Gabon l’a joué très petit, très unfairplay. C’est une marque de petits joueurs. Cela s’est vu qu’Aubameyang et Mario [Lemina] n’ont pas joué parce que, s’ils avaient été sur le terrain, je ne pense pas que ceci se serait passé », a lâché Andre Ayew au micro de Canal+ Afrique.