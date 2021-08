CAN 2021 : Analyse des différents groupes suite au tirage au sort

Les Lions de la Téranga, finalistes malheureux de la dernière édition, risquent de se reposer pendant assez longtemps puisqu’aucune sélection ne viendra ébouriffer leur crinière dans ce Groupe B. Le Sénégal est donc l’hyper favori pour sortir en leader. Et en arrière, tout est ouvert avec le Zimbabwé, la Guinée, le Malawi, même si la Guinée devrait aussi sortir de ce groupe.

Puisqu’il faut déterminer un groupe dit de la mort, le Groupe C peut y aspirer, ne serait-ce qu’en partie, avec des candidats sérieux tels que le Maroc, le Gabon, le Ghana, et les Comores ! Si le Maroc et le Ghana sont des candidats naturels aux deux premières places, le Gabon a de quoi jouer les troubles fêtes puisque la sélection a réalisé dernièrement de bonnes performances. Il faudra aussi se méfier des Comores qui ont fait tomber des mastodontes et donné du tournis aux autres tels que le Cameroun.

Dans le groupe D, le Nigéria et l’Égypte sont confiants de poursuivre l’aventure. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer la Guinée Bissau et le Soudan qui peuvent créer une surprise.

Deux candidates à la victoire finale, l’Algérie et la Côte d’Ivoire, vont s’affronter dans les matchs de Groupe E. Les deux nations devraient faire attention à la Sierra Leone qui a récemment éliminé le Bénin, quart de finaliste de la CAN 2019, lors des qualifications à la CAN 2021, et la Guinée Equatoriale qui est peut-être le candidat le moins puissant.

Enfin, la Tunisie, le Mali et la Mauritanie se retrouvent dans le même groupe, comme en 2019, avec cette fois la Gambie qui s’est invitée elle aussi pour la première CAN de son histoire. Tunisiens et Maliens partiront avec les faveurs des pronostics.