CAN 2021 : Ahmad Ahmad a été reçu par le Premier Ministre John Ngute

Le président de la Confédération Africaine de Football et la délégation qu’il conduit continuent leur visite au Cameroun. Ce mardi, ils ont été reçu en audience par le Premier Ministre et Chef du Gouvernement. Joseph John Nguté et Ahmad Ahmad ont passé en revue les préparatifs du CHAN 2020 et de la CAN 2021. En vingt minutes, et tel que prévu, les deux hommes ont fait le tour de la table.