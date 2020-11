Cameroun - Zimbabwé : But de Zambo Anguissa

Le milieu international camerounais, bien que virevoltant et remettant souvent des copies propres au milieu de terrain, n’a pas eu souvent la chance de marquer des buts en sélection. Ce jeudi, il a inscrit un somptueux but qui a permis aux Lions Indomptables de prendre les devants 3-0 au Stade de la Réunification face au Mozambique. C’est suite à un corner magnifiquement exécuté par Ngamaleu au point de la surface de réparation qu’il va s’élever et catapulter le ballon dans les filets.