Cameroun – Nigeria : Ondoa forfait, Omossola en pole

Les nouvelles ne sont pas bonnes. Les forfaits se multiplient au sein de la tanière des Lions Indomptables. En stage à Vienne (Autriche) en vue d’une double confrontation amicale avec le Nigeria, l’effectif d’Antonio Conceiçao ne fait que se réduire. Après Jean Onana, Christian Bassogog et Olivier Mabïzo, deux nouveaux joueurs viennent également d’être déclarés forfaits. Le premier, c’est Blondy Noukeu. « Le gardien de but de Stoke City a fait parvenir au médecin de la sélection nationale, le Professeur Ngatchou, un certificat médical qui le déclare inapte à cause de douleurs lombaires », explique le Team press officier des Lions Indomptables.

L’autre forfait annoncé, est celui de Fabrice Ondoa. Blessé à un doigt lors de la séance d’entraînement de mardi en matinée, le portier du Deportivo Alavès a fait des examens qui n’ont révélé aucune lésion sérieuse. « Néanmoins, il sera indisponible pour le premier match face au Nigéria le 4 juin mais pourrait faire son retour pour la rencontre du 8 juin », indique la même source. Une mauvaise nouvelle pour les Lions Indomptables qui affrontent une redoutable équipe des Super Eagles. Sans Ondoa et Noukeu, Conceiçao pourrait aligner Simon Omossola dans les buts. Le pensionnaire de l’AS Vita Club a plus d’expérience en sélection nationale que le "bleu" Dévis Epassy qui a néanmoins disputé plus de rencontres haut niveau, en D1 grecque.

