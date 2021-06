Cameroun – Nigeria : les Lions s’en remettent à Zambo

Autant être honnête : on n’attendait pas monts et merveilles de cette équipe des Lions Indomptables. On imaginait bien le Nigeria dominer la partie. Mais en football, on sait aussi que tout peut arriver et que l’équipe la moins redoutable sur le papier peut parfois faire la différence. C’est ce que qui est arrivé lors de ce Cameroun – Nigeria, premier match d’une double confrontation amicale en Autriche. Sans exister offensivement, les partenaires de Choupo-Moting s’imposent 1-0.

Pourtant, les Nigérians mettaient d’entrée beaucoup d’intensité avec des projections rapides vers l’avant. Très vite, Paul Onuachu sonnait la première alerte. Mais Simon Omossola réussissait la parade parfaite pour repousser son coup de tête (3e). Impressionnants de sérénité, les Super Eagles ont ensuite pris les commandes de la rencontre, imposant leur rythme à des Lions jamais dangereux.

Le Nigeria déroule, le Cameroun marque



Les hommes de Gernot Rohr confisquent la balle et s’offrent quelques belles phases de jeu. La frappe puissante de Simon Moses est repoussée par Omossola (35e). Les Camerounais tentent de réagir, mais le trio Toko – Moumi – Bahoken n’arrive pas à mettre le pied dans le rectangle d’Emil Okoye. La solution est venue de Zambo Anguissa qui ouvre le score d’un missile sol-sol à près de 30m (1-0, 37e).

Tout en maîtrise et bien en place, le Nigérians débutent la seconde partie comme la précédente. Au pressing, les Super Eagles se procurent quelques occasions. Mais les frappes de Iwobi (50e) et Promise Kelechi (55e) ne sont pas cadrées. Simon Moses a même la balle du 1-1, mais envoie la balle dans les airs (57e). Le gardien Omossola devait ensuite sortir les griffes pour bloquer des coups de canon de Paul Ekong (63e) et de Peter Etebo (64e). Gardant ses filets inviolés jusqu’à la fin. Lesdeux équipes se retrouvent à nouveau le 8 juin, pour une autre confrontation amicale.

Louis Paul Bisseck

Fiche technique

Match amical

Cameroun – Nigeria : 1-0

Stade : Weiner neustadt (Autriche)

But : Zambo Anguissa (37e)

Cameroun : Simon Omossola - Tchamba – Ngadeu (Dawa, 87e) – Billong – Fai - Hongla (Neyou, 74e) – Zambo (Kunde, 74e) – Oum Gwet - Toko Ekambi (Léa Siliki, 87e) – Bahoken (Choupo-Moting, 66e) – Ngamaleu (Ganago, 66e). Entraîneur : Antonio Conceiçao