Cameroun - Nigéria : comment se sont comportés les Lions Indomptables  (...)

Il y avait beaucoup d’engouement pour ce second match entre le Cameroun et le Nigéria en l’espace de quatre jours pour n’avoir pu sécuriser un autre sparring partner. Même si le Nigéria va rencontrer le Mexique dans quelques jours, il a accepté le challenge. Le public du Cameroun n’a pas pu visionner la partie diffusée ce mardi parce que le match était programmé en même temps que les cérémonies d’ouverture de la CAN 2021 de Handball que le pays organise. Ce serait la raison la plus facile. Dans les faits, ce sont les limites du partenariat entre la CRTV et la Fecafoot qui seraient à l’origine de la non diffusion. Comment s’est passée la rencontre ? Qui a bien performé ? Qu’ont fait ceux qui fêtaient leur première sélection ?