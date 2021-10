Cameroun – Mozambique : Paul-Georges Ntep incertain

« Ntep c’est un joueur que nous suivons depuis ces deux dernières années. J’ai eu des échanges avec son entraîneur, pour avoir le maximum d’informations sur lui. Au regard de ses qualités, nous pensons que c’est un joueur qui peut nous apporter ce qu’il nous manque aujourd’hui sur les côtés ; c’est-à-dire provoquer les duels en un contre un, mettre les ballons dans la surface pour servir nos attaquants, mettre de la percussion, la vitesse. Je pense qu’on a un déficit à ce niveau ». Les plans d’Antonio Conceiçao risquent de tomber à l’eau.

Convoqué en sélection nationale après 2 ans de traversée du désert, Paul-Georges Ntep est en effet incertain pour le stade qui débute cette semaine à Douala. L’attaquant camerounais de Boavista pourrait manqué la doublé confrontation avec le Mozambique (8 et 11 octobre), comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022. Selon Kick442, le joueur de 29 ans serait blessé. « Ntep a pris un coup lors d’un entraînement avec le club portugais de Boavista et ne se présentera pas au camp », a écrit le site internet. On en saura davantage sur la situation du jour dans les jours qui viennent.