Cameroun - Mozambique, en images

Les Lions Indomptables ont remporté une rencontre qu’ils ont pratiquement dominé de bout en bout. Il y a certes eu des imprécisions criardes en défense, mais l’objectif a été atteint sans trop de mal. Cette rencontre a permis à Toko Ekambi de sortir d’une lourde période sans but et ainsi se rassurer. Choupo-Moting s’est aussi assuré que son sélectionneur comprenne qu’il est un joueur sur qui on peut compter en toute circonstance. Les match des Lions... en images.