Cameroun - Mozambique au Stade de la Réunification

Il rejoint trois autres forfaits pour cause de tests positifs au Covid-19. Il s’agit de Michael Ngadeu (La Gantoise), Faï Collins (Standard de Liège) et Jean Onana (Royal Excel Mouscron), tous évoluant en D1 belge. Trois absents remplacés par Martin Hongla (Royal Antwerp), Hervé Ngomo et Felix Oukine de Coton Sport de Garoua.

En soirée, la tanière a reçu la visite du ministre des Sports et de l’Education physique. Narcisse Mouelle Kombi est venu délivrer le message de soutien du gouvernement aux Lions indomptables dans cette nouvelle étape de la campagne des qualifications.

En dépit du faible de temps de travail avec un groupe incomplet, Antonio Conceiçao a répété son plan de bataille. Il a pu compter sur la présence de quelques cadres de l’équipe et des artificiers en forme en club. C’est le cas de Karl Toko Ekambi et de Stéphane Bahoken qui devront traduire en buts leur actuel état de grâce offensive. Il faut le rappeler, le Cameroun reste sur un seul but inscrit sur ses quatre derniers matchs (une victoire et trois nuls). Une réalisation de Nicolas Moumi Ngamaleu lors de la victoire en déplacement (0-1) au Rwanda le 17 novembre 2019.

Des buts, il en faudra pour venir à bout du Mozambique, leader dans le groupe F. Arrivé dans la capitale économique depuis lundi dernier, l’adversaire des Lions totalise quatre points comme le Cameroun. Il détient cependant une meilleure différence de buts. Le principal enjeu du match est donc la première place du groupe en cas de succès pour le vainqueur. Avant le duel de ce jour, les deux équipes se sont déjà rencontrées à quatre reprises. La balance penche favorablement en faveur des Lions qui enregistrent trois victoires pour une seule défaite. Flashback, il y a 22 ans, Cameroun et Mozambique étaient logés dans le groupe des éliminatoires de la CAN 2000. A l’aller à domicile, le Cameroun s’était imposé (1-0) avant une expédition punitive (6-1) à Maputo au retour. Le scénario va-t-il se reproduire ?