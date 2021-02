Cameroun - Mozambique (4-1) : les meilleures séquences du match en vidéo

Le troisième match de groupe entre le Cameroun et le Mozambique va faire parler. Ce que le coach Ousmanou a décidé de faire tourner son effectif, étant déjà qualifié pour les quarts de finale. Et par un heureux hasard, les joueurs les plus jeunes ont fait leur apparitions dans le tournoi. On trouvait donc des noms familiers, à l’instar de Eto’o pour Etienne Pineda, de Tchato, pour Enzo et même de Milla pour Kevin-Prince même si son statut est différent des deux autres. Ils nous ont offert un festival offensif avec quatre buts marqués. En vidéo...