Cameroun : Matip, Moukoko, Elanga, Ekitiké… le doute plane

Une fois nommé au poste de manager – sélectionneur de l’équipe fanion du Cameroun, Rigobert Song n’a pas chômé. Dès le lendemain de l’annonce de son retour dans la tanière, l’ancien capitaine des Lions indomptables a décollé pour l’Europe avec comme mission : prospecter et discuter avec quelques binationaux dans l’optique de les convaincre de choisir leur pays d’origine. Mais à première vue, la chasse aux talents n’aurait pas été bonne pour Rigobert Song.

Le premier dossier qui semble loin d’être conclu concerne celui de Joël Matip. Le défenseur de Liverpool est malade et pourrait être indisponible plusieurs encore. Et ce n’est pas tout. Selon certaines indiscrétions, le natif de Bochum aurait décliné l’offre du sélectionneur camerounais. A l’écart de l’équipe depuis le Mondial 2014 après avoir ruminé de nombreuses frustrations, le joueur de 30 ans reste camper sur sa décision de ne plus jamais arborer les couleurs de son pays.

Autre dossier qui coince, celui de Youssoufa Moukoko. Le jeune attaquant du Borussia Dortmund est blessé et indisponible jusqu’à la fin du mois de mars. Or les barrages du Mondial 2022 ont effectivement lieu les 25 et 29 du même mois. De plus, la pépite de 17 a récemment reçu la visite de l’entraîneur des U21 d’Allemagne. Sans doute pour lui rappeler l’importance qu’il a pour cette équipe et le projet qu’a de la Fédération allemande de le naturaliser afin qu’il puisse défendre un jour les couleurs de la Mannschaft.

Pour sa part, Anthony Elanga est courtisé par le sélectionneur de l’équipe sénior de Suède. Régulièrement convoqué avec les équipes jeunes du pays de Zlatan Ibrahimovic, le Cameroun devrait manœuvrer encore un bon moment pour convaincre le buteur de Manchester United. Dernier dossier annoncé, Hugo Ekitiké. Si l’attaquant de Reims peut sembler disposé à porter le vert-rouge-jaune, reste qu’il est blessé depuis le 20 février dernier lors de la réception de Brest (1-1). Depuis, le joueur de 19 ans a manqué deux matchs de Ligue 1 avec son club.