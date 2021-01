Cameroun - Mali ; Roger Milla est catégorique : « Quand tu es attaquant, tu restes attaquant à côté de la défense adverse pour profiter d’une petite erreur »

Le joueur africain du siècle, Roger Milla, ne comprend pas cette inefficacité chronique des attaquants de la sélection des Lions A’. Il doute de la compréhension de la tactique par plusieurs éléments du groupe. Après le match nul de mercredi contre le Mali, il n’a pas pu s’empêcher de rester hors des vestiaires. Et son propos a été direct, comme à l’accoutumée. Il a beaucoup aimé le travail du gardien de but et le leur a fait savoir. Cependant, les trois autres lignes du jeu ont toutes été critiquées, et avec raison.