Cameroun – Malawi : les coulisses de la victoire des Lions

Comment le huis clos a été masqué

Des sièges vides, un silence pesant, pas d’émotions, ni d’explosions de joie ou de grimaces à filmer en tribunes… Voilà le cadre habituel d’un match de football professionnel à huis clos. Mais vendredi, à l’occasion du choc entre le Cameroun et le Malawi, comptant pour la première journée des éliminatoires du Mondial 2022, les organisateurs ont su innover pour pallier le vide et le silence.

L’on a fait tourner en boucle, des bandes sonores d’ambiance préenregistrée issues d’anciennes rencontres. Donnant l’impression d’être dans un stade rempli de supporter surexcités. Le diffuseur a aussi travaillé pour mettre au point une stratégie qui a consisté à surélever les positions de nombreuses caméras, de manière à ce que la partie basse des tribunes soit le moins visible possible à l’écran.

Eto’o, Bell… absents !

Seules 50 personnalités étaient autorisées à vivre en direct, depuis la tribune VIP du stade de 60.000 places du Complexe Sportif d’Olembé, le match entre le Cameroun et le Malawi. Si l’on a pu apercevoir près de 4 ministres du gouvernement et quelques hauts fonctionnaires, aucune trace cependant des anciennes gloires du football camerounais. Pas de trace de Joseph Antoine Bell ou de Samuel Eto’o pour l’inauguration du stade de 60.000 places assises du Complexe Sportif d’Olembé.

Baptême réussi, fête en tribune VIP

Le match Cameroun – Malawi était en effet le premier à se disputer sur la pelouse flambant neuve du stade qui va abriter l’ouverture et la finale de la CAN 2021. La fête fut donc belle avec cette victoire des Lions Indomptables. Et l’on ne sait pas prier pour exulter dans la tribune VIP où le ministre des Sports a célébré chaque réalisation et action de but menées par la bande à Vincent Aboubakar. Narcisse Mouelle Kombi a vraiment apprécié la performance des hommes d’Antonio Conceiçao.

Mouelle Kombi divise la presse

Pendant qu’il regardait le match en compagnie de ses invités, le nom du ministre des Sports alimentait la polémique dans les fora de journalistes de sports camerounais. Interdits d’accès au stade, selon un communiqué de la Fécafoot, les hommes de médais ont dû regarder le match à la télé. Enfin, pas tous. Une dizaine d’entre eux a bénéficié d’une invité spéciale du ministre des Sports. Et cela a été mal perçu par l’ensemble de la coopération qui a tout de suite accusé Mouelle Kombi de vouloir diviser la presse.