Cameroun : Jean Onana sera remis à temps pour la CAN 2021

L’international camerounais qui évolue avec le club de Ligue 1 de France Lille a été blessé lors d’un match de son club Bordeaux qui livrait contre contre Lille le match de la 19e journée du championnat. Sa blessure à l’ischio-jambier devait le tenir indisponible entre 3 semaine et 1 mois disait-on. Et la CAN 2021 semblait terminée pour lui. C’était sans compter sur la détermination du jeune homme.