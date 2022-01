Gambie - Cameroun : Choupo-Moting sur le banc

Antonio Conceiçao mise en effet sur des joueurs plus vifs dans un schéma en 4-3-3. C’est probablement la raison pour laquelle Eric Choupo-Moting est sorti de son onze de départ. Avec notamment Toko Ekambi et Moumi Ngamaleu en pistos sur les côtés et le capitaine Vincent Aboubakar seul à la pointe de l’attaque. Samuel Oum Gouet fait son entrée et va évoluer en sentinelle aux côtés du jeune Martin Hongla.