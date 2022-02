Cameroun - Égypte : la sécurité et le service sont renforcés

Le stade d’Olembe est ouvert depuis 14h pour accueillir les spectateurs de la rencontre Cameroun Égypte comptant pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Sur place un important dispositif sécuritaire de près de 5000 éléments est déployé pour encadrer le rendez vous. Et un contingent de plus de 1000 volontaires pour assurer le service, à l’intérieur comme à l’extérieur pour des besoin d’écoute et d’orientation.