Cameroun - Côte d’Ivoire : Paul Biya offre une prime spéciale de 5 millions de FCFA à chaque joueur

La victoire de ce mardi n’était peut-être pas vraiment attendue du côté des politiciens si on voit l’empressement que chacun a mis pour féliciter les Lions Indomptables et profiter un peu de la ferveur populaire. Si les candidats à la Présidence de la Fécafoot étaient en bonne place au Stade et que le président nommé de la fédération a promis un petit quelque chose, le Chef de l’État a promis, par l’intermédiaire du Ministre des Sports, une prime de cinq millions de nos francs. En vidéo