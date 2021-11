Cameroun - Côte d’Ivoire : Magnan, le capitaine mythique, est allé féliciter les Lions dans les vestiaires

Il est le celui qui a le plus porté le plus longtemps le brassard de capitaine de la sélection nationale du Cameroun. Il sait plus que nul autre ce qu’un passage en force vers le dernier palier signifie pour les Lions Indomptables qui ont, de surcroît, raté la dernière compétition mondiale. Il est venu, dans les vestiaires, féliciter ses jeunes compatriotes qui à leur tour, défendent les couleurs du drapeau national. En simplicité, modestie, mais aussi en toute fierté.