Cameroun - Côte d’Ivoire : les Lions Indomptables éliminent la Côte d’Ivoire

Antonio Conceiçao a réussi à porter le Cameroun au delà de son groupe D alors que les Lions Indomptables avaient perdu le match aller face aux Ivoiriens à Abidjan. Il faut aussi dire qu’il y a bien longtemps que le pays de Roger Milla et Samuel Eto’o n’avait plus réussi à éliminer son adversaire lors d’une compétition. L’histoire s’est donc réécrite et la bande à Aboubakar Vincent s’est sublimée ce mardi soir dans le magnifique stade de Japoma à Douala.