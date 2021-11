Cameroun - Côte d’Ivoire : comment les Lions sont arrivés au Stade Japoma (vidéo)

Douala sourit aux Lions Indomptables. Pour la première fois en plus de neuf mois, le gardien international André Onana a livré un match officiel. Et pour une première, il a gardé intact ses buts. Si dans l’ensemble, les joueurs de champ ont assuré, le gardien de l’Ajax a fait un arrêt digne des plus grands. Par la suite, son positionnement pour assurer le surnombre auprès de ses défenseurs lors des phases offensives ont plus que rassuré. Mais autour des Lions il y a un vacarme bien organisé que seuls ceux qui sont à l’intérieur comprennent les tenants et les aboutissants. Et ça marche. Parlant de vacarme, regardons ceci...