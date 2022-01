Cameroun – Comores : des morts au stade d’Olembé

De graves incidents ont en effet eu lieu à l’entrée du stade d’Olembe de Yaoundé. Photos et vidéos à l’appui, des bousculades potentiellement mortelles ont eu lieu. On parle de près de 6 personnes décédées après le drame. Les victimes et de nombreux blessés graves ont été transportés au centre hospitalier Messassi. « Certains spectateurs qui forçaient l’accès au stade ont poussé l’une des barrières en fer sur d’autres. Ensuite, les gens couraient dans tous les sens. Certains se sont fait marcher dessus », rapporte une source. Une catastrophe qui est intervenue peu avant la victoire des Lions Indomptables (2-1) qui se qualifient pour les quarts de finale.