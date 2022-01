Cameroun - Burkina Faso : les meilleurs moments du match (vidéo)

Avec son doublé dans ce premier match de la Coupe d’Afrique des Nations, Aboubakar Vincent devient le premier jouer depuis 2010 à inscrire plus d’un but lors d’un match d’ouverture. Il est concentré au centuple et a un bon coup à jouer lors de cette compétition. Mais il n’y a pas eu que Aboubakar Vincent. Nouhou Tolo a brillé de sa superbe, et percuté quand il le fallait et c’est logiquement lui qui emmène le second penalty des Lions. Voici, les meilleurs moments du match en vidéo