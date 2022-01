Cameroun – Burkina Faso : le jeu et les notes des joueurs

André Onana (5/10) : soirée compliquée pour le gardien camerounais. Il apprécie mal la trajectoire du centre de Traoré sur le but burkinabè. Mais se rachète ensuite en repoussant une balle de but de Cyrille Bayala (54e).

Jérôme Onguéné (5/10) : sans pression, il a réussi à couper plusieurs situations dangereuses. Son jeu physique et sa qualité technique ont été intéressants pour se défaire du pressing adverse.

Michaël Ngadeu (6/10) : le défenseur central de La Gantoise a encore réussi une bonne performance. Dans les duels avec Bertrand Traore et Mohamed Konate, le roc camerounais a été particulièrement précieux dans sa surface où il a musclé ses adversaires sans faire de faute.

Nouhou Tolo (6/10) : omniprésent dans le couloir gauche, il a été intéressant dans ses relances. Si ses centres ont rarement trouvé un destinataire, sa forte activité offensive a permis au Cameroun d’obtenir le premier penalty (40e).

Faï Collins (5/10) : aligné au poste de piston droit, il a bien aidé par ses courses. Intéressant dans des montées avec une vraie capacité à combiner avec ses coéquipiers, il pêche sur ses centres souvent approximatifs.

Pierre Kunde (3.5/10) : défensivement, il a été parfois en difficulté. Et même sur le plan offensif, il a bien tenté de faire des différences, mais a été assez brouillon. Il cède sa place à Clinton Njie (non noté) à la 58e.

Oum Gouet (3.5/10) : il est l’une des déceptions du match. Pourtant très attendu pour sa première dans une CAN avec les Lions A, Oum Gouet est apparu timoré. Auteur de plusieurs passes imprécises, il a eu du mal à trouver sa place.

Zambo Anguissa (3/10) : il n’a eu aucun impact dans le jeu des siens. En dehors de l’action qui lui permet d’obtenir un penalty, le joueur de Naples n’a pas assuré son rôle de porteur d’eau au milieu. L’air un peu trop sûr de lui, il n’a jamais réussi à donner le ton.

Moumi Ngamaleu (4.5/10) : il nous a habitué à bien mieux. Si ses efforts et sa générosité sont à souligner, reste qu’il a souvent été discret avec une grosse imprécision technique lors des centres et a eu des difficultés à faire des différences dans ses rares tentatives individuelles. Remplacé à la 80e par Bassogog (non noté).

Toko Ekambi (2.5/10) : une place gâchée. L’attaquant de l’OL a traversé la rencontre comme une ombre. Et sur ses rares tentatives individuelles, il a été ainsi en échec et n’a pas eu le moindre impact sur le jeu offensif des Lions. Il est remplacé par un Choupo (non noté) qui n’aurait pas dû débuté sur le banc (68e).

Vincent Aboubakar (6.5/10) : auteur d’un geste de classe à la 7e, il a ensuite eu de la peine à sortir les griffes en premières période. Il aura fallu deux penalties pour se mettre en évidence. Plus offensif durant le second acte, il a pêché par son excès d’égoïsme. Il cède sa place à 87e à Yvan Neyou (non noté).