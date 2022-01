Cameroun - Burkina Faso : 2-1 (score final)

Sangaré en profite et place le cuir du plat de pied dans les buts.

40e minute. Sur une faute sur Zambo Anguissa en pleine surface de réparation, Vincent Aboubakar fixe le gardien et marque froidement.

1-1

On est dans le temps additionnel. Le Cameroun balade le ballon de gauche à droite. Puis Nouhou reçoit le cuir et percute. Il entre dans la surface de réparation, mais un défenseur le ramasse. Sans hésitation, c’est le penalty. Et qui d’autre que Vincent Aboubakar pour inscrire un autre but. 2-1.