Cameroun – Algérie : Rigobert Song tire les leçons

« On a manqué d’attention et les choses sont allées très vite. Le haut niveau, c’est des détails. Pourtant nous avons fait une bonne entame. Tout a basculé après ce but. C’est une première sortie qui se termine par une défaite. Mais il faut laissé le temps faire les choses. Je suis dans l’urgence, je fais avec ce qu’il y a. J’ai toujours le moral. J’ai dit à mes joueurs que malgré tout, on reste positif ».

« L’Algérie n’est pas venue pour jouer ; avec 7 personnes derrière, ce n’est pas évident de traverser cette barrière. Ça faisait partie de leur stratégie. Nous avons voulu faire le jeu. Nous avons eu la possession de balle, mais il fallait s’adapter pour casser les lignes. Nous n’avons pas eu de réussite. Nos joueurs ont donné ce qu’ils pouvaient ».

« Rien n’est encore fait. A présent, nous savons comment nous préparer pour le match retour en Algérie. Nous allons essayer d’autres méthodes pour mettre cette équipe en difficulté. La qualification va se jouer chez eux. Mes joueurs ont de la capacité. J’irai en Algérie pour la qualification ».