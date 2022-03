Cameroun - Algérie : Moumi Ngamaleu forfait !

L’attaquant camerounais de Young Boys est déclaré forfait pour cause de blessure. Selon le Team press des Lions indomptables, Nicolas Moumi Ngamaleu s’est en effet blessé samedi face au FC Zurich, en match comptant pour la 27e journée du championnat suisse. Le joueur de 27 ans a pourtant disputé toute la partie sous le maillot de son club, battu 1-2 par les visiteurs. Pilier des Lions indomptables pendant la CAN 2021 et durant les éliminatoires de ce Mondial 2022, Moumi Ngamaleu est remplacé par Souaibou Marou, l’attaquant et capitaine de 21 ans de Coton Sport.

