Cameroun - Algérie : la positive attitude des Lions

« Nous y sommes enfin. Tous concentrés et unis pour la victoire. Défendre la patrie, une fierté ». Le ton rassuré d’Ambroise Oyongo Bitolo traduit l’état d’esprit qui règne au sein de la tanière des Lions Indomptables à Douala. A quelques heures du match aller des barrages de la Coupe du monde prévu ce vendredi à Japoma contre les Fennecs d’Algérie, les hommes de Rigobert Song transpirent la confiance.

« Au niveau du mental, nous sommes prêts. Les joueurs sont conscients des défis qui nous attendent. Il est question que nous réalisions un rêve en participant à ce Mondial. Notre objectif, c’est de se qualifier », poursuit le capitaine Vincent Aboubakar. Avoir un esprit de gagne c’est bien, mais attention à ne pas se laisser trop emporter par le rêve. En face, l’Algérie, éliminée dès le premier tour de la dernière Coupe d’Afrique des Nations n’a pas l’intention de se présentée de Japoma en victime résignée. Aboubakar et ses coéquipiers sont sur leurs gardes. Leur entraîneur a déjà passer le message. Rigobert Song a en effet souvent affronté cette équipe, du temps où il était encore le capitaine des Lions. Notamment en phase de groupes de la CAN 2004. Ce jour-là, le Cameroun avait fait jeu égal avec l’Algérie, portée par un certain… Djamel Belmadi.

« Je connais bien l’équipe algérienne, argue Rigobert Song. On a eu l’opportunité de la voir pendant la CAN 2021. Je connais très bien leur entraîneur avec qui j’ai joué plusieurs fois dans les terrains. Aujourd’hui, il y a un objectif. Ça va se jouer sur le terrain. Nous allons nous battre comme des guerriers ». Se battre comme des guerriers, c’est le même leit motiv des joueurs camerounais. Les coéquipiers Zambo Anguissa sont à l’unisson. « Un groupe incroyable. C’est une famille. On vit très bien ensemble. Il y a une joie de vivre et les anciens sont très ouverts », lâche Duplex Tchamba.