Cameroun - Algérie : des centaines de supporters algériens seront au Stade Japoma

Concentré sur cet objectif dès l’élimination de la Coupe d’Afrique des Nations, l’Algérie veut s’assurer d’emmener ses vedettes dans la compétition d’excellence du football. Et elle se donne les moyens.

Pour la première fois, elle va quitter son cocoon du Centre Technique des Équipes Nationales pour s’acclimater en Guinée Équatoriale, dans une ville qui a un climat semblable à celui de Douala. Cela lui permettra de travailler ses automatismes dans des conditions que celle du stade de Japoma.

Camfoot a appris que les séquences vidéo de tous les matchs des Lions Indomptables des six dernières années ont été vues et analysées, de même que celles de plusieurs des matchs en club des joueurs sélectionnés par le Cameroun. Rien ne doit être laissé au hasard, estime le sélectionneur.

Pour s’assurer que les joueurs ne se sentent pas seuls dans le chaudron de Japoma, l’État a mis en place des offres de voyages subventionnées pour permettre au plus grand nombre de se déplacer et de supporter leur équipe nationale.

Tahar Sahri, Président directeur-général de Touring Voyages Algérie (TVA) s’est exprimé à la radio nationale algérienne : « Jusqu’à aujourd’hui (NDLR : vendredi), on est au remplissage du 11e avion. Nos agences restent mobilisées et sont toujours ouvertes aux derniers retardataires, vaccinés contre la fièvre jaune et contre le Covid-19. Ils seront quelques 1700 supporteurs, à moyenne de 140 personnes par avion », a indiqué Sahri, assurant que « tout a été mis en œuvre pour assurer les meilleurs services aux supporters algériens sur place à Douala. »

Ainsi, la direction de TVA compte envoyer la semaine prochaine, à Douala, une équipe spécialisée dans les voyages de groupe, pour « préparer, dans les meilleurs conditions possibles, l’arrivée des supporteurs algériens et ficeler leur court séjour sur place », a déclaré, jeudi à l’APS, le Conseiller du Président directeur-général de TVA, Réda Amar.

Le programme des douze vols à destination du Cameroun comprend 4 vols qui décolleront d’Alger, et deux de chacune des wilayas d’Oran, de Constantine, de Ouargla et de Béchar.

Concernant, la restauration, les organisateurs assurent qu’à l’instar d’Air Algérie et Tassili, TVA a prévu de fournir aux supporteurs et autres accompagnateurs, des boissons et repas, notamment à midi à Douala. Le déplacement à Douala se fera dans la nuit du 24 mars, alors que l’arrivée est prévue vers 6h00 du matin. Une fois sur place, les supporters resteront à l’aéroport jusqu’a 13h00 avant leur transport vers le stade de Japoma, alors que le retour se fera vers 23h00, pour arriver à Alger à 4h30 du matin.

L’opération de vente de billets aux supporteurs à destination de Douala a été entamée, dimanche au niveau des différentes agence de du TVA, au lendemain de la décision du président de la République de prendre en charge les supporters de l’équipe nationale.

Le tarif définitif de l’offre (toute charge comprise), qui contient le prix du billet, le visa, l’assurance voyage, le test PCR moins de 72 heures, le repas et le transfert de et vers l’aéroport de Douala, a été revu à la baisse (50 000 DA ou 207 000 FCFA), après avoir été fixé à 85 000 DA ou 352 000 FCFA. L’opération enregistre le soutien des compagnies publiques Sonatrach, Sonelgaz, Mobilis, Serport et Madar.

S’agissant des conditions de voyage, les supporteurs en partance pour Douala devront être âgé de 18 ans et plus, munis d’un passeport dont la validité dépasse six mois, d’un pass sanitaire de vaccination contre la Covid-19, d’une vaccination contre la fièvre jaune et la prise des médicaments anti-paludisme, relevant que les services du ministère de la Santé « prendront en charge l’aspect sanitaire ».

Le match retour entre l’Algérie et le Cameroun aura lieu le 29 mars au stade Mustapha Tchaker de Blida (21h30) et déterminera définitivement qui des deux nations sera qualifié pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar.