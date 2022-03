Cameroun – Algérie : avantage aux Lions indomptables

La première rencontre entre le Cameroun et l’Algérie remonte au 14 mars 1984. C’était à l’occasion des quarts de finale de la Coupe d’Afrique en Côte d’Ivoire. Au terme d’un match nul (0-0), les Lions ont fait la différence à la séance des tirs au but (4-5). Deux ans plus, le Cameroun remporte sa première victoire contre l’Algérie (3-2), dans le cadre de la troisième journée dans le groupe B de la CAN en Egypte. Avec un doublé d’André Kana-Biyik et un but de Roger Milla.

Le 15 février 1998, ce sont deux nouvelles générations qui s’affrontent pour la première fois, en match de groupe de la CAN. Ce soir-là, les Lions indomptables ont battu les Fennecs 2-1 après avoir été menés 0-1. Joseph-Désiré Job (47e) et Alphonse Tchami (65e) avaient fait trembler les filets adverses en seconde période. Deux ans plus tard, c’est au stade des quarts de finale que les deux équipes se retrouvaient. Et une fois encore, le Cameroun s’est imposé 2-1 avec des buts signés Samuel Eto’o et Marc Vivien Foe.

CAN 2004. EN Tunisie, le Cameroun et l’Algérie partagent le même groupe C. les deux équipes se retrouvent lors de la première journée. Plus déterminés que d’habitude, les Fennecs obtiennent le nul (1-1) malgré un but de Patrick Mboma avant la pause.

Douze ans plus tard, des générations de joueurs sont passées. Le Cameroun croise le chemin de l’Algérie lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Au match aller le 9 octobre 2016, les Lions obtiennent le nul (1-1) à l’extérieur grâce à un beau précieux de Benjamin Moukandjo. Au retour, le 7 octobre 2017, les Camerounais alors champions d’Afrique quelques mois plus tôt au Gabon domptent les Fennecs (2-0) grâce notamment à Clinton Njie (25e) et Frantz Pangop (88e) rentré en jeu une minute avant. Ce soir, ce sera donc la huitième confrontation entre les deux pays. L’histoire donne le Cameroun favori avec 4 victoires et 3 nuls. Soit 11 buts marqués contre 6 encaissés.