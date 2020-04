Coronavirus frappe : Samuel Wembe, Sénateur Suppléant et administrateur de la FECAFOOT est foudroyé

La pandémie qui sévit dans le monde entier depuis bientôt six mois frappe désormais de plein fouet le Cameroun. Les États-Unis d’Amérique, première puissance du monde, ne comptent plus leurs morts malgré la puissance de leurs infrastructures sanitaires. On craint pour notre pays, qui peine à respecter les consignes du gouvernement et le l’OMS. Ce dimanche de Pâques, c’est Samuel Wembé, ancien président de Racing de Bafoussam qui est passé à bâbord.