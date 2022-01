CAM - ETH : Toko Ekambi remet les pendules à l’heure

Menés 0-1 par l’Ethiopie après seulement quatre minutes de jeu ce jeudi à Olembé, les Lions Indomptables n’ont pas mis du temps pour réagir. Quatre minutes ont suffi aux hommes de Conceiçao pour réparer leur bourde. Après une belle frappe enroulée de Vincent Aboubakar et repoussée par le gardien éthiopien (7e), c’est Karl Toko Ekambi qui va finalement se montrer en réussite. Sur un centre parfait de Faï Collins, l’attaquant de Lyon saute plus haut que tout le monde et place une tête imparable (8e). Cameroun 1, Éthiopie 1. Le match se poursuit.