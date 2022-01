A 3-1 en effet, les hommes d’Antonio Conceiçao n’ont pas arrêté de presser leurs adversaires. Toko Ekambi est d’ailleurs tout prêt d’assommer les Ethiopiens, mais Karl Toko Ekambi (Cameroun) tente sa chance depuis l’intérieur de la surface mais son tir est magnifiquement stoppé (63e). Insatiable, l’attaquant camerounais de Lyon se présente une nouvelle fois dans la surface adverse, quatre minutes plus tard. Parti en solitaire, il se débarrasse de deux défenseur et conclut son action avec une superbe frappe dans la surface. Le ballon se dirige vers les filets et Teklemariam Shanko ne peut pas l’arrêter (4-1, 67e).