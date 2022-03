CAM - ALG : Milla, Eto’o et Mboma boostent les Lions

La note d’information du Team press de la sélection

Les poulains du Manager Sélectionneur Rigobert Song Bahanag ont eu leur dernière séance d’entraînement d’avant match ce jeudi 24 mars 2022 après midi sur la pelouse du Stade principal du Complexe Multisports de Japoma en présence du Président de la Fédération Camerounaise de Football, Samuel Eto’o qui était accompagné de l’ancien attaquant international camerounais Patrick Mboma.

Bien avant cette séance, Rigobert Song Bahanag accompagné du Capitaine des Lions Indomptables Vincent Aboubakar était face aux médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant match.

Le Président de la #FECAFOOT, @SamuelEtoo et l'ancien international camerounais @MBOMAPatrick ont assisté à la séance d'entraînement d'avant match des poulains du Manager Sélectionneur @Song_Officiel_4 ce jeudi 24 mars 2022 au Complexe Multisports de Japoma #CMRALG#GoLions pic.twitter.com/lY2BL7pzux — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) March 25, 2022

En soirée, les Lions ont reçu dans leur antre la visite du Ministre des Sports et de l’Education Physique, le Professeur Narcisse Mouelle Kombi qui était accompagné du Gouverneur de la région du Littoral, du président de la Fécafoot et certains membres de son comité exécutif, de Son Excellence Roger Milla, Ambassadeur itinérant et de Patrick Mboma. Tous présents pour la traditionnelle visite d’encouragement d’avant-match. Afin de galvaniser les Lions à la veille de la rencontre des barrages de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022 zone Afrique.

Quelques images de la troisième séance d’entraînement des Lions Indomptables de l’ère du Manager Sélectionneur Rigobert Song Bahanag de ce mercredi 23 mars 2022 au stade annexe du complexe multisports de Japoma ; 27 joueurs ont pris part à cette séance préparatoire à la double confrontation contre l’Algérie des 25 et 29 mars comptant pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde de football Qatar 2022. Une séance qui a connu la visite de deux invités de marque. Le Président de la Fécafoot Samuel Eto’o et le Ministre des Sports et de l’Education Physique.