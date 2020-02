CAF : le Comité Exécutif fait bloc avec Ahmad Ahmad et mène la charge contre le rapport d’audit de PwC

Comme on devait s’y attendre, les membres du Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football on rejeté la majorité des conclusions du rapport d’audit commandé par la FIFA sur la gestion de la CAF de 2015 à 2019. Plusieurs points accablent les mêmes membres qui ont pris part au vote ce vendredi dont des accusations très claires de détournement de fonds, de corruption, et d’utilisation des fonds à des fins personnelles. Ce sont ces révélations qui avaient abouti à l’arrestation de Ahmad Ahmad en France l’année dernière.