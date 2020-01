CAF Awards : les grands moments de Chout Ajara Njoya en 2019

Une année remarquable pour la joueuse camerounaise, désormais vedette dans son pays.

A chacune de ses apparitions, elle crée la foule. Sa participation avec le Cameroun à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019, y est pour beaucoup. En inscrivant deux buts précieux qui ont permis au Cameroun d’atteindre les huitièmes de finale du tournoi, elle a conquis le public.

FIÈRE D'ETRE VERT ROUGE JAUNE

Ce moment qui est le moteur de ma vie approche Enfiler le maillot qui me transcende et décuple mes capacités

Ma joie est immense, à chaque fois que j'enfile ce mythique maillot

Nous ferons tout pour vous rendre fière de nous face à la Côte d'Ivoire pic.twitter.com/nbsfQMreIz — Njoya Ajara (@AjaraNjoya) November 8, 2019

Son deuxième but contre la Nouvelle-Zélande a été voté deuxième meilleur du tournoi et nominé par la suite dans la catégorie FIFA Puskas récompensant les plus beaux buts de l’année.

Après une entame assez difficile en coupe du monde, le Cameroun ayant perdu ses deux premiers matches face respectivement au Canada et aux Pays-Bas, une victoire contre la Nouvelle-Zélande était cruciale. Le Cameroun réalise cette prouesse grâce au doublé d’Ajara Nchout (57’, 90’+5). Après cette performance, elle hérite du trophée de la Femme du match.

Leader dans le jeu des Lionnes Indomptables, elle a fortement contribué à propulser le Cameroun jusqu’au tour final des éliminatoires des Jeux olympiques Tokyo 2020. Son impact s’est fait aussi bien en sélection qu’en club.

Nchout Njoya a inscrit 11 buts pour Valerenga FD dans le championnat de Norvège de première division, terminant de ce fait meilleure buteuse de son club. Une performance qui a fortement contribué à qualifier Valerenga pour la première fois en Ligue des Champions féminine de l’UEFA.