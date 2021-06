CAF : Anthony Baffoe démissionne

Le communiqué de la CAF



Le secrétaire général adjoint de la CAF, Anthony Baffoe, quittera l’instance continentale du football à la fin de ce mois de juin 2021.

Baffoe, qui est secrétaire général adjoint depuis 2017, a été en charge du football et du développement à la CAF.

Baffoe a déclaré : « C’est une décision que j’ai prise il y a trois mois pour des raisons personnelles. Le voyage qui a commencé en novembre 2017 se termine tristement, laissant place au début d’un nouveau voyage. Je me considère chanceux d’avoir servi la CAF et d’avoir été à l’avant-garde de l’administration du jeu sur le continent. Loué soit le Tout-Puissant Allah. Je suis reconnaissant au Comité exécutif de la CAF dirigé par Patrice Motsepe pour l’opportunité qui m’a été offerte, sans oublier l’ancien président de la CAF, Ahmad Ahmad, qui a vu le potentiel en moi de première main. »

Il a ajouté : « Je pars la tête haute car, avec votre soutien, nous avons franchi de nombreuses étapes et de nombreux obstacles en ce qui concerne le développement et la promotion du football africain. En tant que premier footballeur à occuper un poste de direction aussi élevé, je suis convaincu que je ne serai pas le dernier. Mes collègues légendes, merci pour le soutien et ma famille pour avoir toujours été mon rocher ».

Le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a remercié Baffoe pour ses services et lui a souhaité bonne chance dans ses futurs projets.