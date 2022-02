C1 : RB Salzburg – Bayern ou le duel Onguéné – Choupo-Moting

La Ligue des champions fait son grand retour ce mardi. Après PSG – Real Madrid et Sporting - Manchester City, c’est à un autre concurrent au titre de rentrer en jeu ce mercredi : le Bayern Munich. L’ogre bavarois se déplace sur le terrain du Red Bull Salzbourg pour disputer son premier match à élimination directe. Mieux qu’un choc entre deux clubs de haut niveau, la rencontre pourrait mettre aux prises deux internationaux camerounais : Jérôme Onguéné et Maxim Choupo-Moting. Si le premier est parti pour être titulaire, le second devrait débuter sur le banc, mais la possibilité d’entrer en cours de jeu.

Le Bayern Munich sera largement favori de cette rencontre face au RB Salzbourg. Le club allemand est ultra dominateur en Bundesliga et figure parmi les candidats pour un titre en Ligue des champions. Cependant, les Munichois viennent de perdre en championnat contre Bochum. Les Autrichiens devraient donc jouer crânement leurs chances.