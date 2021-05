Business : Alex Song se lance dans l’immobilier

Vainqueur du championnat de Djibouti cette saison sous le maillot de club Arta Solar 7, c’est le deuxième gros investissement du footballeur au Cameroun après un premier projet engagé dans le domaine de l’éducation. En octobre dernier en effet, Alexandre Song avait présenté au public son complexe scolaire bilingue situé dans la ville de Douala. L’établissement baptisé Canadian International School and College, en plus d’abriter sa fonction éducative se veut être un pont entre les cultures canadienne et camerounaise.