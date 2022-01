La Tunisie qui vise une deuxième demi-finale consécutive est l’une des équipes les plus performantes et les plus stables du continent. Contre le gros favori après le premier tour, le Nigéria, elle a maitrisé tactiquement son adversaire et s’est sauvé avec la victoire. Mais le Burkina Faso est sa bête noire. Poursuivra t-elle sa série et faire honneur à la maxime jamais deux sans trois ? Burkina Faso - Tunisie c’est ici que ça se passe.