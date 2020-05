BundesLiga : le football reprend en Allemagne, premier grand championnat à retourner sur les verts

L’international camerounais Pierre Kundé et la Bundesliga reprennent leur activité ce samedi à 15h30 après plus de deux mois d’arrêt. Si ce retour est tant espéré, il signera l’effectivité du retour à une vie un peu plus normale. Et ce sera un début des plus intéressant avec notamment avec le prestigieux derby de la Ruhr entre Dortmund et Schalke04, à huis clos comme les huit autres matches de cette 26e journée.